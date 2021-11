Chiusura vicina per il sostituto di Gerrard sulla panchina dei Rangers, sembra ormai vicino l'arrivo di Giovanni Van Bronckhorst. Il tecnico olandese, già ex Rangers da calciatore, dopo l'incontro con la dirigenza ha commentato, alla BBC Sport, con "parole positive". Sembra ormai solo questione di tempo per il secondo sbarco di Van Bronckhorst a Glasgow.