Matteo Renzi e Firenze, ciak si gira. Mentre il Pd frana nelle regioni rosse, l’ex premier si consola con le prime riprese del progetto tv sulla bellezza del capoluogo toscano. Il progetto dell’amico Lucio Presta che potrebbe vederlo come 'narratore' della sua città e della sua storia. Il primo ciak è scattato sul campo sabbiato allestito proprio davanti alla basilica di Santa Croce, sul quale giusto domenica scorsa, in concomitanza con i ballottaggi, si è giocata la finale del Calcio Storico fiorentino. Quell’antenato del football che si gioca con le mani e che rievoca la partita del 1530 quando, con la città assediata dalle truppe di Carlo V, i fiorentini vollero dare sfoggio di serenità mettendosi a giocare.



Come scrive La Repubblica, la produzione di Presta ha già richiesto al Comune di Firenze l’autorizzazione per le riprese all’aperto in Santa Croce. Cui poi seguiranno quelle al chiuso delle sale monumentali di Palazzo Vecchio. Dove, al tempo in cui era sindaco, Renzi si era messo alla ricerca della perduta 'Battaglia di Anghiari' di Leonardo da Vinci. Ma senza successo.

Il portavoce dell’ex premier, Marco Agnoletti, smentisce che il progetto abbia comunque a che fare con Netflix, come pure si era ipotizzato: "Non mi risulta". Si tratta di una produzione che Presta venderà poi ai grandi circuiti. Avvalendosi di Renzi come conduttore e narratore: "Gli ho proposto un progetto televisivo sulla città di Firenze, un programma ambizioso. E lui lo sta valutando", dice il produttore tv. L’ex ministro Calenda commenta divertito: "Renzi vuole fare un programma tv. Scegliere una propria strada va benissimo. È una persona intelligente e coraggiosa, ho sempre detto che ha lo spirito dell’imprenditore".