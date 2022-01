Nel luglio 2019, Claudio Lotito ha provato ad acquistare il 37,5% della New Alitalia. Era la nuova società - partecipata anche da Ferrovie - che avrebbe gestito la compagnia aerea nazionale. La sua offerta - ricostruisce Repubblica - era di 375 milioni.L'inchiesta giornalistica è firmata da Luca Chianca. Nella puntata in onda questa sera (alle 21,20), Ranucci spiega: «Dopo l'esperienza fallimentare degli arabi, Alitalia era finita in procedura di amministrazione straordinaria. E il governo nel dicembre 2018 coinvolge per il salvataggio Ferrovie dello Stato che ha il compito di trovare un partner strategico e affidabile per acquistare il 37,5% della compagnia di bandiera. Lotito è un imprenditore cui piacciono le sfide e ha dimostrato anche di poterle dominare. È convinto di poter risanare Alitalia. Presenta la sua offerta; advisor di Ferrovie è Mediobanca. Mediobanca chiede a Lotito quanto vuole investire e con quali garanzie.«Questa lettera, che porta l'intestazione del Banco Santander, non è del Banco Santander. E quelli che l'hanno firmata non sono neppure dipendenti del Santander.Durante la trasmissione, incalzato da Report, Lotito dice: «Non c'è nessun problema anche perché io ho dato incarico per poter fare questa cosa a una struttura. La dichiarazione della conformità non è che l'ho fatta io (...) Allora, le posso dire: noi avevamo dato incarico a una struttura che, ai tempi, se non ricordo male, a una banca d'affari a farci questo tipo di discorso.». Ranucci racconta ancora: «Il presidente della Lazio aggiunge di essere venuto a conoscenza (del falso)soltanto in occasione dell'intervista e di aver dato subito mandato ai legali di valutare eventuali iniziative a tutela della sua persona nei confronti del soggetto cui è stata commissionata.Venuta meno questa condizione, per volontà degli altri soggetti coinvolti nell'operazione (Ferrovie, ministero dell'Economia, la compagnia aerea statunitense Delta Airlines), la trattativa si è interrotta anticipatamente. Rimane un tema. Ma chi ha preparato quel falso? Sarebbe importante scoprirlo perché potrebbe essere in grado di prepararne altri e di tirare pacchi di dimensione milionaria».