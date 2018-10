Una settimana dopo la prima puntata, questa sera Report è tornato sui rapporti tra Juventus, ultras e 'ndrangheta. Il programma di Rai 3 ha mandato in onda delle nuove intercettazioni tra Alessandro D'Angelo, security manager della società bianconera - difeso in settimana dal presidente Agnelli - ed esponenti dei gruppi della tifoseria organizzata. In una di queste, alla vigilia del derby del febbraio 2014 col Torino, parla con Rocco Dominello e si riferisce ai tifosi granata come "bovini": "Non mi venire allo stadio a far star zitta la Curva al derby e devo sentire i 'bovini' cantare. Stanno sul c... anche a me quelli". In un altro documento Gabriella Bernardis, ex ultrà prima e collaboratore della Juve poi, morto suicida nel 2016, confida: "Avevo parlato con Raffaello prima del derby, mi aveva detto che avevano fatto degli striscioni su Superga. Aveva detto anche che, come sempre, con Alessandro (D'Angelo, ndr) sarebbe riuscito a fare tutto, che lo avrebbe aiutato a far entrare tutto".