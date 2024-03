Repubblica - Cafu nei guai, gravi debiti e problemi economici. All'asta la villa da 7,4 milioni di euro

L'indimenticabile Pendolino Cafu, al secolo Marcos Evangelista de Moraes non sta attraversando un momento memorabile lontano dai campi da gioco. Anzi, a far tremare il terzino ex-Milan e Roma è oggi una situazione debitoria importante, figlio della crisi finanziaria della società Capi Penta International Player, da lui fondata nel 2004 per gestire la carriera di procuratori e calciatori e fallita nel 2019.



L'ex bi-campione del Mondo col Brasile nel 1994 e nel 2002 è infatti sommerso dai debiti e a rischio bancarotta con il portale brasiliano Uol che sottolina come Cafu debba restituire ai creditori 9,7 milioni di reais brasiliani (1 milione e 800mila euro ndr.) a cui vanno aggiunti i pegni che superano gli otto milioni di reais brasiliani (circa 1,5 milioni di euro). Il debito più pesante verso un singolo istituto è però nei confronti della banca Banco Industrial a cui deve circa 777mila euro.



Proprio su ordine dell'istituto finanziario, riporta Repubblica, è stata messa all'asta la villa di Barueri nello stato brasiliano di San Paolo e di proprietà di Cafu. Il valore stimato dell'immobile è di circa 7,4 milioni di euro, ma difficilmente si arriverà a quella cifra.