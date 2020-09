Repubblica Ceca-Scozia, partita della Nations League prevista per questa sera, vedrà in campo una selezione di casa totalmente inedita. La positività di due membri dello staff, seguita da quella dei calciatori Tomas Soucek e Patrik Schick, ha comportato una nuova lista di convocati: via tutti i "vecchi", che inevitabilmente erano entrati a contatto con i contagiati, dentro una nuova infornata di nazionali, più o meno alle prime armi.



TUTTO ALL'ULTIMO - Il ct Holoubek, anche lui sostituto del titolare Silhavy e proveniente dall'Under 18, ha spiegato: “È stato tutto velocissimo, voglio ringraziare le società e gli allenatori per averci permesso di convocare questi giocatori. Sono arrivati qui da tutto il paese”. Solo l’attaccante Stanislav Tecl e il 36enne difensore Roman Hubník, capitano del Sigma Olomuc, hanno un passato in nazionale