La Fifa ha confermato la sospensione di 10 settimane imposta a fine dicembre dalla Federazione inglese a Kieran Trippier, sospettato di aver violato la normativa che disciplina le scommesse. «Il Comitato d'appello della Fifa ha respinto l'appello presentato dall'Atletico Madrid», dove gioca il difensore inglese, si legge in una nota della Federcalcio internazionale. La Fifa ha inoltre confermato che la sospensione pronunciata dalla FA è applicabile in tutto il mondo. Quindi Trippier non potrà giocare con il suo club spagnolo prima del 28 febbraio. A quella data mancheranno 8 partite del campionato spagnolo e l'andata degli ottavi di Champions contro il Chelsea, in programma il 23 febbraio. Il 23 dicembre Trippier è stato dichiarato colpevole di quattro delle sette accuse mosse contro di lui, relative a scommesse sul suo trasferimento dal Tottenham all'Atletico nel luglio 2019, per circa 22 milioni di euro. Secondo la stampa britannica, avrebbe rivelato informazioni confidenziali sul proprio imminente trasferimento in Spagna e gli amici le avrebbero utilizzate a sua insaputa per scommettere sul cambio di club.