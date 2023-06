Roberto Mancini ha ipotizzato per Mateo Retegui un futuro in Europa che possa portarlo a giocare con continuità in un calcio più vicino a quello che ha in mente per la sua Italia e presto il ct Azzurro potrebbe essere accontentato. Del futuro dell'attaccante italo-argentino classe 1999 ha parlato in Argentina anche il presidente del Tigre confermando l'ipotesi della cessione., intervistato da Direct Tv Sport Argentina, ha infatti ribadito la volontà di cederlo, conche l'hanno a lungo visionato, ma allo stesso tempo di non aver ancora ricevuto offerte concrete per lui: “Sarà difficile poterlo avere con noi dopo questo mercato. È un giocatore molto cercato. Se dipendesse dalla nostra volontà, tutti vorremmo che restasse qui, ma c’è la sua carriera e il nostro accordo col Boca"."Questo mercato sarebbe il momento ideale per venderlo. Di offerte concrete non ce ne sono. Ci sono tanti sondaggi, il suo entourage sta lavorando. Aspettiamo l’inizio del mercato europeo e vediamo cosa accadrà con lui”.L'Inter che era il club più avanti di tutte, avendolo anche incontrato dal vivo a Malta al momento ha messo in standby il suo nome favorendo l'inserimento della Fiorentina che però è frenata dai 18 milioni di euro richiesti per venderlo. Il Milan, invece, ha virato fortemente su altri obiettivi e aspetta il via libera finale di Thuram. Potrebbe quindi essere la Lazio, alla costante ricerca di un vice-Immobile, la pista più percorribile per l'Italia, sempre che il colpo Marcos Leonardo non si concretizzi prima a cifre più ragionevoli.