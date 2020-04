Una telefonata diretta di Maurizio Sarri alla fine dello scorso agosto ha fatto letteralmente inferocire Emre Can. L'allenatore della Juventus lo ha chiamato e in pochi secondi gli ha comunicato il taglio dalla lista Champions della Champions. Il centrocampista tedesco non ha preso bene la decisione e per questo a gennaio ha scelto di cambiare aria, firmando col Borussia Dortmund.