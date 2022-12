Detto, fatto. Il rinnovo di Samuel Iling-Junior era già stato impostato tra la Juve e il suo entourage, ma l'exploit di ottobre imponeva di rivedere alcuni aspetti: economici ma soprattutto progettuali, la promozione in pianta stabile alla corte di Max Allegri è stata sufficiente per accontentarlo. Contratto fino al 2025 con la promessa di rivederlo anche presto nel caso in cui si dovesse guadagnare uno status superiore a quello di giovane di belle speranze. Anche perché aveva molte richieste. Quali? Brighton, Lipsia ed Eintracht Francoforte