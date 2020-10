Victor Moses era davvero a un passo dal ritorno dall'Inter. A far saltare l'opportunità negli ultimissimi giorni di mercato è stata la permanenza di Radja Nainggolan: l'affare saltato col Cagliari ha suggerito all'Inter di non ingolfare ulteriormente la propria rosa in un settore dove ci sono già Hakimi, Perisic e Ashley Young come garanzie, oltre a D'Ambrosio e Darmian che possono ricoprire tranquillamente il ruolo di esterno.