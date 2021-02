Il caso Sami Khedira si è risolto solo in extremis. Nei giorni precedenti era nata e poi sfumata anche un'ipotesi Villarreal. Intanto la Juve prima di smentire l'interesse per Edin Dzeko, tramite intermediari aveva fatto pervenire alla Roma l'idea di scambiare il cartellino del bosniaco con quello di Sami Khedira. No secco dei giallorossi, non interessati al tedesco che è tornato in Germania, all'Hertha Berlino.