Curioso retroscena svelato da Leandro Castan, ex difensore della Roma. L'attuale centrale del Vasco da Gama, intervenuto in una diretta Instagram con Goal, ha svelato: "Nainggolan? Quando arrivò sapevo poco di lui, ma nella prima partita capii che era un grande giocatore. Quando era a Roma lasciava lo spogliatoio per fumare con un assistente. Non gli importava di cosa pensasse la gente, ha sempre risposto sul campo. E' stato fantastico giocare con lui".