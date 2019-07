Lo scorso weekend di Montecarlo non è stato scandito, in casa, dalla sola trattativa che ha portato al passaggio diin azzurro. Se c'èdall'altro capo del tavolo, ti devi aspettare di tutto, anche di trovare gradite sorprese. Perché il dssi è trovato a dialogare, in modo diretto, anche cone la sua famiglia. Il messicano ha raggiunto il suo procuratore in Costa Azzurra ed ha fatto la seconda chiacchierata con i vertici azzurri, dopo un primo passaggio a Napoli della sua famiglia qualche settimana fa.K - Da porre subito una premessa essenziale: non c'è accordo complessivo con 'El Chucky' ed il Napoli, ma un'intesa di massima per un netto di. Soprattutto, non è definito l'accordo con il: il club di Eindhoven spinge per avere 50 milioni, somma alla qualenon vorrebbe arrivare. Le sensazioni, però, sono state positive: Lozano ha confermato il grande gradimento per il progetto tecnico, il desiderio di essere allenato da Ancelotti ed il piacere di trasferirsi a Napoli. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com