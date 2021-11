Ivan Rakitic, centrocampista croato del Siviglia, durante un'intervista a BeIN Sports ha ammesso di avere avuto in passato, quando vestiva la maglia del Barcellona, la possibilità di trasferirsi in Francia alla corte del PSG: "Oggi mi piacerebbe. Se dovessero avere problemi a centrocampo , Nasser e Leonardo possono chiamarmi anche domani! Seriamente, non mi sono trasferito per diverse ragioni ma mi sarebbe piaciuto giocare a Parigi. Il PSG, per quello che sta realizzando da diversi anni, merita grande rispetto. Tanto di cappello al presidente, a Leonardo e all'allenatore. Mi sarebbe piaciuto ma alla fine sono stato felice di restare a Barcellona".