Prima che Antonio Mirante diventasse un nuovo portiere della Roma, il ds Monchi aveva sondato anche la pista Emiliano Viviano. L'interesse, svelato da Il Corriere dello Sport, non ha però avuto seguito dato che la Sampdoria non era intenzionata a spendere i 5 milioni di conguaglio per poi portare Skorupski a Genova. Da qui la chiusura della Roma col Bologna per Mirante.