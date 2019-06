Circular con exceso de velocidad es una actitud reprochable

En el accidente ha habido víctimas además del conductor

Reyes no merece un homenaje como si fuera un héroe

Pero eso no quita que lamente lo ocurrido y que rece por sus almas

Lo intolerable lo encuentro en quien se alegra — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) June 1, 2019

Emergono nuove notizie in merito all': la ricostruzione del Mundo Deportivo parla della suaL'auto non era utilizzata da tempo e questo ha causato loil massimo per le autostrade spagnole: il verbale dell’incidente redatto dalla polizia stradale riporta di comeNell'incidente sonomentre una terza persona lotta per la vita in ospedale, con ustioni gravi sul 65 per cento della superficie corporea: l'ex calciatore aveva 35 anni e una lunga passione per le auto.- Sul proprio profilo Twitter l'ex portiere Santiagoha lanciatol'ex Valencia ha sottolineato come, ha ricordato che nell'incidente sono morte anche altre persone, e ha affermato che per questi motiviSubissato poi dagli insulti della rete, Canizares ha ribadito attraverso altri tweet che al dolore per la tragedia deve necessariamente accompagnarsi una riflessione sui comportamenti sbagliati dell'essere umano.