La Salernitana è pronta ad annunciare un colpo che sta già mandando in estasi i tifosi. Franck Ribery ha detto sì all'offerta granata e già lunedì dovrebbe arrivare in città per mettere tutto nero su bianco. Il direttore sportivo Fabiani ha lavorato ai fianchi del campione francese da giorni, sorpassando nella corsa sia l'Hellas Verona che i turchi del Karagmuruk.



Ribery si legherà alla Salernitana con un contratto annuale fino a giugno 2022 con un ingaggio da 1,5 milioni di euro netti più bonus. E’ prevista una opzione anche per la prossima stagione in caso di salvezza. Salerno ora sogna, c'è Franck in arrivo.