Brutta disavventura per Frank Ribery. L'attuale collaboratore tecnico della Salernitana è stato vittima di un furto nella giornata di mercoledì mentre faceva shopping in un centro commerciale nella località di Pontecagnano Faiano, sempre nei pressi della sua Salerno. Due malviventi hanno rubato la Fiat 500 dell'ex Bayern Monaco, vincitore della Champions con i bavaresi nella stagione 2012-2013: la scoperta all'uscita del grande magazzino.



Fortunatamente per Ribery le Forze dell'Ordine si sono messe subito all'opera con esiti positivi: uno dei due malviventi è stato arrestato nell'immediatezza con l'accusa di ricettazione, scrive Il Messaggero, l'altro invece è riuscito a scappare a bordo dell'utilitaria della stella francese. Ricordiamo che attualmente Ribery (non intestatario dell'auto in questione) è collaboratore tecnico di Paulo Sousa alla Salernitana: il ritiro dal calcio giocato è arrivato nell'ottobre del 2022.