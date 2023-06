Cento, cento, cento... Ok, il prezzo è giusto! Non stiamo parlando dello storico programma condotto in Italia da Iva Zanicchi negli anni '80 e 90', ma dell'ennesimo trasferimento da record in Premier League. Infatti l'Arsenal ha trovato un accordo con il West Ham per acquistare Declan Rice sulla base di 100 milioni di sterline più altri 5 milioni di bonus. In totale fanno 121,5 milioni di euro, la valutazione più alta nella storia del calciomercato per un giocatore inglese. Superato il compagno di nazionale Grealish, passato due estati fa dall'Aston Villa al Manchester City per 117,5 milioni di euro. In passato soltanto Neymar, Mbappé, Coutinho, Dembelé e Joao Felix (tutti attaccanti) sono stati pagati più di Rice. Per il quale l'Arsenal ha battuto la concorrenza del Manchester City.



UNA VITA DA MEDIANO - Classe 1999, Rice è un prodotto del settore giovanile del West Ham, con cui quest'anno ha vinto la Conference League battendo in finale la Fiorentina a Praga. All'occorrenza può giocare anche in difesa, ma il suo ruolo naturale è quello di mediano. Fa della forza fisica il proprio punto di forza, si tratta di un giocatore più di quantità che di qualità. Per lui parlano i numeri: 15 gol e 13 assist in 245 presenze in prima squadra. Ora è chiamato a un ulteriore passo in avanti nella propria carriera, anche perché non sarà facile giocare con sulle spalle il peso di una valutazione del genere.