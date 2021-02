Spento, molle, sulle gambe e incapace di reagire al dominante Spezia di Italiano. Il Milan visto ieri al Picco è lontano parente della splendida squadra ammirata per tutto il 2020: ma da inizio 2021, prima della debacle ligure, campanelli di allarme ce n'erano stati. Complice anche un richiamo di preparazione in vista della seconda parte di stagione, sono arrivati i ko senza storia contro Atalanta, Spezia e Inter in Coppa Italia, ma anche prestazioni poco convincenti contro Bologna e nella prima parte contro il Crotone.



I NUMERI - Finora, nell'anno nuovo, il bilancio parla di 5 vittorie, 1 pareggio (Torino in Coppa Italia) e 4 sconfitte (Juve, Atalanta, Spezia e Inter). In poco più di un mese sono arrivate le stesse sconfitte che nell'anno precedente: campanelli d'allarme rimasti inascoltati, finora... Ma le prossime partite, due volte in Europa contro la Stella Rossa, Inter e Roma in campionato, diranno se il Milan di Pioli è davvero in crisi.