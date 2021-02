"Sarà la più importante operazione di Protezione civile mai realizzata in Italia. Questa è una squisita genuina, pura, situazione di emergenza di Protezione civile", ha dichiarato Guido Bertolaso, nuovo consulente per la campagna vaccinale della Lombardia, nel corso di una conferenza stampa in Regione insieme al presidente Attilio Fontana e alla vicepresidente Letizia Moratti.



"Il traguardo di vaccinare tutta la regione Lombardia prima di giugno è assolutamente possibile", ha dichiarato Bertolaso, come riporta Corriere.it, aggiungendo: "Vaccinare 10,5 milioni di lombardi entro la fine giugno è fattibile, e ce la faremo". Bertolaso prospetta un impegno di sette giorni su sette, 24 ore al giorno, per raggiungere l’obiettivo: "Febbraio e marzo saranno ancora mesi difficili, ma da aprile saremo inondati di vaccini".