Rivaldo, ex stella di Barcellona e Milan, parla del Real Madrid e del cartellino rosso ricevuto da Cristiano Ronaldo nel match di Champions contro il Valencia: "Cristiano non meritava il cartellino rosso, l''arbitro ha commesso un errore. Non c'è stato un tentativo di aggressione, il giallo sarebbe stato abbastanza. Adesso il Real Madrid senza di lui gioca più da squadra, hanno grande qualità ma non un calciatore che richiama l'attenzione. Adesso va tutto bene, c'è da vedere quando le partite conteranno di più, vedremo se basteranno questi calciatori per rimpiazzare CR7 e far fare un passo in avanti alla squadra."