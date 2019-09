Daniele De Rossi, centrocampista del Boca Juniors, ha vissuto il primo Super Clasico contro il River. Al Monumental è finita 0-0, con tanti gialli (10) e qualche polemica per la direzione di gara. DDR non è stato ammonito ed è stato in campo per 69 minuti: promosso da parte dei tifosi Xeneizes per il suo ordine e la sua grinta (il Boca ha fatto una partita prettamente difensiva), è stato preso in giro sui social dai sostenitori Millonarios. "Ha giocato?" si chiedono.



Ma anche parte del popolo Azul y Oro si interroga su quella che è stata la prestazione del centrocampista italiano: "Non ha giocato bene. Si è evidenziata la sua mancanza di ritmo e l’età. Non nego che sia stato un fenomeno, ma per ora al Boca è passato abbastanza inosservato" il commenta di una tifosa del Boca su Twitter. Poi, ecco altre critiche: "Ha meno voglia di giocare lui, che io di cominciare la settimana. E’ un turista di lusso", oppure "Il suo arrivo mi ha entusiasmato, ma non poteva giocare titolare nel Clasico". In attesa della Copa Libertadores, l'ex Roma ha avuto un primo assaggio di quello che è Boca-River.