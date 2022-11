Manca solo l’ufficialità: Martin Demichelis sarà il nuovo allenatore del River Plate. Come riportato da Marca, l’ex nazionale argentino ha già lasciato le redini della seconda squadra del Bayern Monaco, come confermato anche dal direttore sportivo Hasan Salihamidzic: “Martin ha ricevuto un'offerta per allenare un grande club in Sud America. Non volevamo fargli perdere quell'opportunità ed abbiamo accettato il suo desiderio di rescindere il contratto con noi. Conosco bene Martin, ha un carattere forte e chiare idee di calcio. Ha fatto molto bene al Bayern e gli auguriamo il meglio per il suo ritorno al River Plate".



Lo stesso Demichelis ha rilasciato alcune dichiarazioni: "È una storia incredibile. Sono orgoglioso di aver fatto parte della famiglia bavarese e ringrazio tutti coloro che mi hanno accompagnato e reso possibile questo percorso. Lascio il club con grande gratitudine e sono pronto per la sfida che sto per affrontare" .