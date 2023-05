Il River Plate è alla ricerca di rinforzi sul mercato. La squadra allenata da Martín Demichelis vuole tornare ad essere competitiva per il campionato e la Copa Libertadores. L'idea del club argentino è puntare su giocatori di livello ed è emerso il primo nome. Secondo Fichajes.net, il profilo è quello di Manuel Lanzini. Il giocatore argentino termina il contratto con il West Ham il 30 giugno, quindi il suo arrivo a costo zero sarebbe un'ottima notizia per il club argentino. Il suo ritorno al Monumental, dove ha già collezionato 223 partite in cui ha realizzato 31 gol e 28 assist, apporterebbe un salto di qualità notevole.