Una leggenda delha analizzato la stagione che vedrà i rossoneri difendere lo scudetto conquistato a maggio. Èche ha parlato a “La Gazzetta dello Sport”.– “A maggio ha festeggiato con merito, con i riconoscimenti da dividere tra società, allenatore, calciatori.. Importante conquistare questama qualcosa evidentemente è andato storto".– "Non ce ne sono.anche se tutti fanno previsioni. È come dire se domani pioverà, quando fuori c’è il sole. Certo Inter e Milan vengono da delusioni e io, da milanista, spero che continuino...".– “Non è detto che io non torni nel mondo del calcio. Ho il cartellino da allenatore professionista, nella mia vita sto bene maPotrei anche allenare a quasi 80 anni, perché no? In fondo, un allenatore non deve correre...".– “. Oggi non guardo molto calcio ma mi sono reso conto che. Si gioca quasi sempre tutti schiacciati in una metà campo. Per fortuna nel secondo tempo i calciatori si stancano un po’, così si vede un po’ di tecnica. Ah, un’altra cosa: non capisco il modo di battere il calcio d’inizio. Tutti giocano il pallone all’indietro. Se noi in Messico avessimo fatto così, non avrei segnato il 4-3 alla Germania".