Sul come prendere il tremendo ko con l'Udinese c'era soltanto da scegliere.sposando il classico “Solo una brutta giornata, dai...”.– va bene, c'era un rigore ma circoscrivere uno 0-4 disastroso sul rigore non dato... - sulla quale Mou prima non dice e poi dice eccome., per dirla alla Sacchi, con una strizzatina d'occhio al sano scapaccione che non può che portare buone nuove: “Ah, io sono contento perchè si erano montati la testa e questi 4 schiaffoni non potranno che fargli bene”. F“Io lo dicevo che non mi convincevano e vedrai tu se questo non è solo l'inizio...”.Fatti i debiti gesti apotropaici su eventuali bis della squadra, mi viene in soccorso un cosa che avevo scritto nelle ore successive al sabba dybaliano e cioè dopo la vittoria con la Cremonese con doppio carpiato di Paulo. Ecco qui:L'ho scritto nel tentativo di non smorzare troppo l'entusiasmo - perché poi so bene quanto è stata (e lo sarà ancora, ahinoi) dura la vita quotidiana negli ultimi anni e disilludere chi trova gioia e leggerezza nel pallone è l'ultima delle cose che voglio fare – intingendolo troppo nel sano realismo. Il mio messaggio camouflage era per dire che nell'unica partita veramente tosta (La Juve) la fortuna – tanta fortuna - aveva aiutato gli audaci nel secondo tempo. Ora, mi ritrovo a maneggiare una Roma assurda che gli 'incredulisti professionisti' bollano così per liquidare la pratica:Del brutto e del bello francamente me ne frego., vittima più che altro di un momento poco brillante degli esterni romanisti e cioè i primi ri-fornitori di cross del centravanti.soprattutto quando c'è da mollare il violino e impugnare una pala per dare una mano alla causa.e anchema ci sta eh?! - che secondo me eccede nel mettere la squadra a trazione anteriore ad inizio ripresa, quando la partita era ancora aperta. Eccede perchè la squadra stava giocando male, senza armonia e distanze giuste, figuriamoci sbilanciandola in avanti. Per chi è convinto che la Roma si sia presentata in campo con un po' di puzza sotto al naso, faccio mia una considerazione di un collega che stimo professionalmente e al quale voglio un gran bene, Roberto Maida, che ha sottolineato comeOra c'è la Coppa e poi c''è l'Empoli, altra partita non semplicissima. E il primo problema da risolvere è a centrocampo dove scelte, moduli e rendimento fin qui non hanno convinto. Della bellezza del gioco, ripeto, me ne frego e spero solo che la Roma torni ad essere quella mourinhana che abbiamo visto alzare un trofeo e iniziare la stagione concedendo un solo gol e neanche su azione.