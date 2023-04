Il futuro delle Nazionali è l’autonomia, anche dal punto di vista televisivo. Come riporta La Repubblica, anche la FIGC è pronta a lanciare la propria rivoluzione in streaming: un canale OTT dedicato alle nazionali del calcio. Insomma, un canale della Nazionale da affiancare a quelli più noti. Oppure un’app per lo smartphone, con cui rivedere contenuti on-demand di vecchie partite, vittorie storiche o prodotti confezionati in studio. Ma anche guardare in tempo reale un match di qualificazione agli Europei U21 o l’amichevole di preparazione della Nazionale femminile ai prossimi Mondiali in Australia.



L’idea della Federcalcio è di sfruttare la tecnologia per coinvolgere maggiormente i propri tifosi, visto che il canale garantirebbe un sistema di interazioni, magari premiante, del tipo: commentare in diretta darebbe la possibilità di vincere una maglia azzurra oppure i biglietti per una partita. Basta registrarsi.