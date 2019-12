Il 28 dicembre 1993 Roberto Baggio vinceva il Pallone d'Oro, diventando il terzo calciatore italiano della storia a aggiudicarsi il trofeo dopo Gianni Rivera (1969) e Paolo Rossi (1982). Erano altri tempi, e soprattutto era completamente diverso il procedimento per l'assegnazione del premio. Ma indipendentemente da tali considerazioni è cosa meritevole ricordare che in questi giorni ricorra il ventiseiesimo anniversario di quella gloriosa assegnazione.



A ciò che contribuisce un libro da poche settimane in libreria. Lo ha scritto Fabio Fagnani e ha come titolo “Roberto Baggio Il Divin Codino. Un calciatore diventato sentimento” (Diarkos, pagine 288, euro 13,60).



Si tratta di un volume che ripercorre la carriera del più grande calciatore italiano del Dopoguerra e riflette su cosa egli abbia rappresentato per il calcio italiano e per il tempo che ha vissuto. Una storia irripetibile, come il talento dell'ex ragazzo di Caldogno.