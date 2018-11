Roberto Carlos, Global Ambassador del Real Madrid, ha parlato a margine di un evento anche di Cristiano Ronaldo e della Juventus. Queste le sue parole, riportate da Marca: "Ronaldo? Cristiano è una icona, la Juventus si è indubbiamente rafforzata ma l’altro giorno abbiamo visto come anche lui abbia perso contro il Manchester United. Ciò dimostra che nel calcio moderno non sempre vince chi ha la squadra migliore, ma chi riesce a trovare più equilibro in campo. CR7 rappresenta molto, ma nessuno vince la Champions League da solo. Il Real? La vittoria di Plzen è stata grandiosa, restituisce fiducia al gruppo. Adesso si può continuare a lavorare e migliorare, in modo che la squadra abbia la possibilità di giocare un’altra finale, anche perché si gioca qui a Madrid".