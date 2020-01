Lavori in corso sul mercato per il. Non soltanto in attacco, perché la dirigenza rossonera da giorni si è attivata anche su una lista diper poter sostituire Ricardo Rodriguez e inserire in rosa un vice di Theo Hernandez con caratteristiche precise. Esperienza low cost o un giovane promettente? I dirigenti si sono mossi su giocatori diversi, ma. Perché è un classe '97, ha prospettive interessanti e un prezzo non inarrivabile essendo costato solo 3 milioni dall'Everton nella scorsa estate.- Robinson è una delle possibilità sondate dal Milan, non l'unica; un terzino di gamba, di spinta pronto a imparare da Theo Hernandez e a diventare un'alternativa con un percorso di crescita definito.con entusiasmo ma al momento è stato messo in fase di stand-by: tutto dipende ovviamente da, si sta lavorando per sbloccarlo e solo a quel punto il Milan deciderà con forza quale altro terzino prendere.a costi non eclatanti. Per ora, deve attendere. Ma fosse per lui, sarebbe già a Milanello...