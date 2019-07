Moglie e procuratrice di Mauro Icardi, Wanda Nara si sta godendo le vacanze, con la famiglia, a Ibiza, in attesa di definire il futuro di Mauro Icardi. Sulla showgirl argentina dice la sua Rocco Siffredi, star italiana del porno, a La Zanzara: "Wanda Nara è la numero uno in assoluto. Grande f..A, molto molto divertente. Sessualmente deve essere una bomba, deve essere pazzesca, si. Ma si vede, comunque, traspare, è una pornostar nata".



L'ATTACCO AL COLLEGA TRENTALANCE - "In trent’anni, lui sarà una ventina che va in giro, non l’ho mai incontrato su un set. Mai. Devo dirti che ho girato con tutti i registi al mondo, mai visto Trentalance. Ci sarà un motivo. Vuol dire che c’è il giocatore di serie A e quelli della Promozione".