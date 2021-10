Un nome da tempo sul taccuino del Milan. Giovane, di talento, a basso costo. Almeno fino a qualche settimana fa.. Ci vorrà del tempo per arrivare al traguardo, ma il 18enne attaccante ha già iniziato a bruciare le tappe. Con l'under 21 allenata da Igor Biscan sta facendo cose straordinarie, la conferma è arrivata martedì sera con lain un match di qualificazione all'Europeo di categoria.con il quale ha vinto tutto, comprese due Champions League., come confessato in estate alla stampa croata: "Il Milan con la Dinamo Zagabria è il mio più grande amore. Sogno di indossare la maglia rossonera".Un desiderio che ha anche papà Dario, rimasto molto legato all'ambiente del Diavolo, al momento irrealizzabile.(superato il record del club di 3,5 milioni spesi dall'Atletico Madrid per il portiere ​Ivo Grbic). Dopo un breve passaggio in prestito all'​FC Liefering, è pronto a stupire, in un club che ha lanciato talenti del calibro di Mané, Haaland e ​Szoboszlai. Nella speranza, un giorno, della chiamata del Milan.