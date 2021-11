Mano pesante del giudice sportivo su Raul Morichelli, giocatore della Roma Primavera e protagonista della rissa nel finale di Inter-Roma, partita vinta 1-0 dai giallorossi. Morichelli è stato protagonista con Satriano di una doppia testata che gli è costata 4 giornate di squalifica.



SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

MORICHELLI Raul (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per avere, al 50° del secondo tempo, a giuoco fermo colpito con una testata un calciatore della squadra avversaria.