Riunioni infuocate, accuse incrociate e un tecnico in bilico: le voci che filtrano da Trigoria agitano la vigilia del match con l'Ajax, che per la stagione della Roma è diventato decisivo. La squadra olandese non sarà quella di due anni fa, quando fece fuori la Juventus dalla Champions, ma guida il suo campionato con 11 punti di vantaggio ed è arrivato ai quarti di Europa League dopo un en plein di vittorie nei precedenti due turni, contro Lille e Young Boys. Il pronostico dei bookmaker però lascia speranze concrete ai giallorossi, che a loro volta in Europa hanno tenuto una marcia impeccabile, tanto che le chance di qualificazione della Roma sono quasi pari a quelle olandesi: 1,92 contro l'1,82 dell'Ajax. Il primo atto, giovedì, sarà comunque in salita per la Roma: alla Johan Cruijff Arena il successo dei Lancieri vale 2, il «2» giallorosso è a 3,45, mentre l'ipotesi pareggio vale 3,70. Quanto al trionfo finale, la Roma è attualmente la quinta candidata sulle otto rimaste, a quota 8,50. Entrambe inglesi le favorite: il Manchester United a 2,50 e l'Arsenal a 3,75. Seguono Villarreal (6,00) e Ajax (7,00). Cammino difficilissimo per Slavia Praga (28), Granada (31) e Dinamo Zagabria (43).