Buone notizie per la Roma e per Josè Mourinho, che per la trasferta di domani ad Empoli (dove si chiuderà il programma della sesta giornata di Serie A) ritrova due pedine fondamentali come Tammy Abraham e Nicolò Zaniolo. L'attaccante inglese è reduce dalla contusione alla spalla subita nell'ultimo turno di campionato con l'Udinese e dal forfait nell'impegno di Europa League, mentre il giocatore della nazionale è fuori da fine agosto per l'infortunio sempre alla spalla accusato contro la Cremonese.



Entrambi sono partiti in treno per la Toscana - a differenza degli acciaccati Karsdorp e Zalewski - e saranno protagonisti del match del "Castellani".





