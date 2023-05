La Roma è pronta a vendere Tammy Abraham per 46 milioni di euro quest'estate. L'ex attaccante del Chelsea ha giocato un'ottima prima stagione in Italia, ma la seconda non è andata benissimo e la Roma ascolterà offerte.

Il Chelsea ha un'opzione di riacquisto sul nazionale inglese, ma un ritorno sembra improbabile con la situazione in cui si trova la rosa di Lampard. Il giocatore è stato accostato all'Aston Villa, ma secondo il Mirror l'operazione sarebbe di difficile portata.