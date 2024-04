Roma, Abraham torna al gol 365 giorni dopo: 'Sognavo questo momento...'

E dopo un gravissimo infortunio. Contro il Napoli entra dalla panchina e segna. Poi, nel post-partita, il centravanti inglese è intervenuto a DAZN : "Non è mai facile giocare qui in casa dei campioni d'Italia, abbiamo avuto poche occasioni, abbiamo dovuto rimboccarci le maniche e dovevamo farci trovare pronti. Sul calcio d'angolo mi sono detto che dovevo farmi trovare al posto giusto e l'ho fatto"."Sognavo questo momento dall'inizio dell'anno, vengo da un grave infortunio. Oggi per fortuna la palla è entrata dentro e festeggerò con i compagni e la famiglia, anche se è valso solo un pareggio e non una vittoria".

"Sarà una bella partita, a me piacciono le sfide. Il Bayer Leverkusen merita grande rispetto, ha fatto un lavoro straordinario, ma vogliamo essere noi a rompere la loro imbattibilità".