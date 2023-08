La Roma ha trovato un accordo totale con Duvan Zapata, attaccante colombiano classe 1991, per un contratto da 2,7 milioni a stagione più bonus, fino ad arrivare a un massimo di tre milioni. La durata del contratto è di tre anni. Per quanto riguarda invece le società, c'è ancora una distanza minima con l'Atalanta sul valore del prestito e obbligo da fissare dopo un numero minimo di presenze in partita (la quota su cui si lavora è del 40% sul totale dei match stagionali).