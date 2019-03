Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ieri ha fatto debuttare Zan Celar, attaccante della Primavera. Queste le parole del suo agente, Amir Ruznic, rilasciate a gianlucadimarzio.com: "Paragoni con Dzeko? Ci sono state diverse richieste sia dall’Italia che dall’estero. Padova, Twente e Vitesse su tutte. Il club però ha deciso di non cederlo. Giocano nello stesso ruolo, ma secondo me hanno caratteristiche diverse. Celar è più piazzato come struttura fisica, è cresciuto molto negli ultimi due anni sotto questo punto di vista. E nonostante questo è anche molto veloce. Con i dirigenti dobbiamo rivederci a giugno per programmare il futuro del ragazzo".