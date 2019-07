Nelle ultime ore si parla delle interesse della Roma per Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid e di un possibile incontro degli agenti del giocatore nella capitale domani (per definire altre operazioni di mercato), con i dirigenti giallorossi. Il sito LaRoma24 ha contattato David Aranda Cebrian agente del giocatore per sapere cosa c'è di vero. Queste le sue parole: "È falso, non c'è nessun incontro in programma con la Roma per Mariano"