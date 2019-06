A nemmeno un mese dalla fine del campionato la stagione della Roma sta già per iniziare. A Villa Stuart , la clinica di riferimento giallorossa, ecco la prima tranche di visite mediche di idoneità: dalle 9 i calciatori e lo staff tecnico sfileranno fino al tardo pomeriggio a Villa Stuart per i consueti test di idoneità sportiva. Poi scatteranno i primi allenamenti a Trigoria, anche se è ancora da stabilire il piano della preparazione estiva: la Roma è ancora appesa alla decisione dell’Uefa e Pinzolo resta in bilico. Sono arrivati per ora: Marcano, Riccardi, Juan Jesus e Bianda.