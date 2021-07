Oltre al regista Xhaka, Mourinho vuole un altro attaccante per la sua Roma. Il preferito resta Azmoun dello Zenit Pietroburgo, ma la concorrenza del Bayer Leverkusen è molto forte. Così secondo la Gazzetta dello Sport sta prendendo quota la pista Shomurodov, 26 anni, valutato circa 15 milioni, per il quale si cerca la formula col Genoa. Infine, occhio a Sorloth , 25 anni, del Lipsia, il più facile da chiudere, ma che però ha caratteristiche simili a quelle di Dzeko.



In uscita Pastore, Pedro, Fazio, Santon e Nzonzi hanno contatti che ancora non si concretizzano. Coric potrebbe andare in prestito allo Zurigo, Olsen piace al Lille e al Rennes, mentre Florenzi – se non fosse ceduto – potrebbe essere utile alla causa, dovendo però piazzare Reynolds altrove.