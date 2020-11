Piccolo allarme portieri in casa Roma a poche ore dalla partita di campionato contro il Genoa. L'attuale titolare Antonio Mirante non è in perfette condizioni fisiche e il suo impiego dal primo minuto è in dubbio; Pau Lopez, che ha perso gradimento agli occhi di Fonseca e non è titolare dallo scorso 29 luglio, è pronto a rimpiazzarlo.



A questa situazione si unisce quella della positività al Covid-19 rilevata nel portiere della Primavera Pietro Boer, che era stato aggregato alla prima squadra e che ha costretto la Roma a togliere dall'elenco dei convocati il giovane Milanese, che ha dormito nella stessa stanza durante il ritiro. Tutti gli altri tamponi effettuati per il gruppo squadra della Roma sono risultati negativi.