Momento positivo per Patrick Schick. Dopo l’investitura di Ranieri e dopo il gol partita contro l’Empoli, il centravanti giallorosso ritrova anche la convocazione con la Nazionale della Repubblica Ceca, che sarà impegnata nella prossima turnata di amichevoli internazionali contro Inghilterra e Brasile. Ci va cauto sul ragazzo però il CT ceco Silhavy: “Sperò davvero che possa recuperare, perché ha accusato ieri un piccolo problema fisico dopo aver spinto tantissimo per tutto il match. Non dovrebbe essere nulla di grave e sarebbe davvero importante averlo a disposizione perché attualmente per noi è un numero uno“