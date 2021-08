Oggi alle 14 sarà effettuato il sorteggio dei playoff di UEFA Europa Conference League, dove entrerà in scena la prima italiana, ossia la Roma. I giallorossi entrano come teste di serie, 10 le potenziali avversarie. Eccole nel dettaglio:



1. SK Rapid Wien (AUT) / Anorthosis Famagusta FC (CYP)

2. FC Tobol Kostanay (KAZ) / MŠK Žilina (SVK)

3. CD Santa Clara (POR) / NK Olimpija Ljubljana (SVN)

4. Dinamo Batumi (GEO) / Sivasspor (TUR)

5. Trabzonspor AŞ (TUR) / Molde FK (NOR)