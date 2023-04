Arrivano nuove conferme per la possibilità sempre più concreta di vedere Houssem Aouar con la maglia della Roma nel corso della prossima stagione. Markus Krösche, allenatore dell'Eintracht Francoforte, ha confermato a Kicker che si tira indietro nella corsa al fantasista in scadenza a fine stagione con il Lione lasciando strada totalmente libera ai giallorossi: "L'affare non si farà. Dobbiamo sentire la convinzione che un giocatore voglia assolutamente venire da noi. C'è un momento in cui Dobbiamo dire stop. Quindi diciamo di no. Non avevamo la sensazione di trovare una soluzione."