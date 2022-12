La Roma ha perso per 3-0 la sua prima amichevole portoghese: la gara contro il Cadice, formazione spagnola di prima divisione. nella formazione iniziale non pochi rincalzi, compreso lo 'sgradito' Karsdorp, ma nessun buon segnale.



IN DIECI PER 50' - L'espulsione di Vina intorno al 30' minuto ha indirizzato la partita, che è stata decisa dalle reti di Alcaraz (arrivata in 11 contro 11), Bongonda e Negredo. Non bene Svilar e la sua difesa, si salvano Zalewski e Volpato, gli unici a provarci.