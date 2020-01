Sirene inglesi per Cengiz Ünder. Come riporta Turkish Football, c'è un forte interesse dell’Everton di Carlo Ancelotti per il turco, pronto a offrire 34 milioni di sterline per portarlo in Inghilterra a gennaio. Il calciatore però al momento non ha intenzione di lasciare la Roma e ogni discorso potrebbe essere rimandato a giugno.